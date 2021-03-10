Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
10.03.2021 21:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.
Kaynaklara göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.
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