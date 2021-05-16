Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrası Katar, Filistin ve Pakistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen İİT İcra Komitesi Toplantısı sonrasında Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüştü. - ANKARA