Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar- Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere dün akşam geldiği Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüşmesinin ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak.

-İHA-