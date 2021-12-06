Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da halkın insani yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizerek "Bu insani yardımları siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde, uluslararası toplumun Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Bu konuda Katar'ın duyarlılığının, Türkiye'nin duyarlılığının da örnek olması gerekiyor." dedi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, "Katar'la müstesna ve mükemmel ilişkilere sahibiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmelerde iki ülkenin imzaya hazır olan belgelerini gözden geçirdiklerini ve daha önce imzalanan belgelerin uygulamalarını takip ettiklerini belirtti.

Türkiye ve Katar'ın savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin derinleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bölgesel konularda da dost ve kardeş Katar'la hemfikiriz, fikirdaş ülkeyiz. Afganistan'daki şartları çok iyi biliyoruz. Katar herkesten çok daha iyi biliyor. Katar'ın özellikle Afganistan'da barış ve bir anlaşma sağlanması için ne kadar çaba sarf ettiğini en yakından bilenlerdeniz. Ama şu andaki şartlarda Afgan halkının ciddi insani yardıma ihtiyacı var. Bu insani yardımları siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde, uluslararası toplumun, Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Bu konuda Katar'ın duyarlılığının, Türkiye'nin duyarlılığının da örnek olması gerekiyor. İki hafta sonra İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da bunu ele alacağız."

"Katar'la birlikte Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulması için neler yapabiliriz, konuşuyoruz"

Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye'nin Afganistan'daki iş birliğinin altını çizerek Türk Kızılay ile Katar Kızılayının, yardımları sahada Afgan halkına aktif bir şekilde ulaştırdığını kaydetti.

Her iki ülkenin diğer kurumlarıyla da ilave insani yardımları ulaştırmak için koordineli bir şekilde çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ayırdığımız ödenekler vardı geçmişte. Onları da insani yardımlara yönlendirdik, aktardık. Türkiye Maarif Vakfımız eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Orada çok sayıda okulunu açık tutuyor. Bunlardan on tanesi de kızların eğitim gördüğü okullardır. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin ve sağlık çalışanların maaşlarının ödenmesi için yine BM kalkınma programının oluşturduğu fona da katkı sağlıyoruz. Ama diğer taraftan Katar'la birlikte Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulması için neler yapabiliriz konuşuyoruz, birlikte havaalanlarını işletebilir miyiz diye. Kendi aramızda bu konuda mutabıkız, birlikte hareket edeceğiz. Tabii bunun bir de Afganistan tarafı var. Taliban'la da bu konuların iyi müzakere edilmesi gerekiyor. Taliban'ın da bu konuda fikrinin, düşüncesinin net olması gerekiyor ki biz Katar'la birlikte bu konuda Afganistan'a katkı verebilirim. Gördüğünüz gibi insani durumdan ekonomik duruma kadar ve havaalanına kadar kardeş Katar'la iş birliğimiz devam ediyor."

(Sürecek)