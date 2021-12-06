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Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz

06.12.2021 13:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 'Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Özellikle savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştiriyoruz. Ortak bildirimiz de yarın imzalanacak' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu ve bu konuda yapılan çalışmalarla ilişkilerin daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, 'Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Özellikle savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştiriyoruz. Ortak bildirimiz de yarın imzalanacak. Son derece kapsayıcı ve ilişkilerimizin derinliğini gösteren bir bildiridir. Diğer taraftan ticaret ve yatırımlar konusunda da iş birliğimiz gelişiyor. Yarın yatırımlar ve KOBİ'ler arasında da iş birliğine dair belgeleri inşallah imzalayacağız. Sağlık ve turizm alanında ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Bu konularda da iş birliği anlaşmaları imzalayacağız. Yine bu seyahatler konusunda, Covid-19 konusunda her ülke tedbirler alıyor, bazen bu tedbirleri gevşetiyoruz. Son zamanlarda yeni versiyonlarınla beraber Covid-19'un, bazı ülkeler kısıtlayıcı tedbirler aldı ama Katar Türkiye'yi yeşil listeye ekledi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Karşılıklı aşı sertifikalarımızın da tanınmasıyla beraber vatandaşlarımız daha kolay seyahat edecekler' dedi.

'KÜLTÜR ALANINDA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ'

Bakan Çavuşoğlu, Katar ile kültür alanında da ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yarın işbirliği anlaşması imzalanacağını duyurarak, 'Yarın, önümüzdeki iki yılda kültür alanında hangi faaliyetleri yapacağımıza dair, faaliyetlerde bulunacağımıza dair bir belgeyi de ilgili bakanlarımız imzalayacak. Keza, üniversitelerimiz arasında iş birliğimiz gelişiyor. Türk öğrencileri, eğitim için Katar'ı tercih ediyor. Katarlı kardeşlerimiz de Türkiye'ye eğitim için gelmeye başladılar' diye konuştu.

Bölgesel konularda da Katar ile Türkiye'nin fikirdaş olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 'Bölgesel konularda da dost ve kardeş Katar'la hemfikiriz. Fikirdaş iki ülkeyiz. Afganistan'daki şartları çok iyi biliyoruz. Katar herkesten çok daha iyi biliyor. Katar'ın özellikle Afganistan'da barış ve bir anlaşma sağlanması için ne kadar çaba sarf ettiğini en yakından bilenlerden bir tanesiyiz. Ama şu andaki şartlarda Afgan halkının ciddi insani yardıma ihtiyacı var. Bu insani yardımları siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde uluslararası toplumun Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Bu konuda Katar'ın duyarlılığı, Türkiye'nin duyarlılığı da örnek olması gerekiyor. İki hafta sonra İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da bunu ele alacağız' ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN DAVASINI BİRLİKTE SAVUNUYORUZ'

Katar ve Türkiye'nin Filistin davasını birlikte savunduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 'Libya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, seçim öncesi gelişmeleri. Özellikle bu vesileyle Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 7 vatandaşımızın önce Katar'a, sonra Türkiye'ye gelmesinde Katar'ın çok büyük bir rolü oldu. Katar hükümetine, kardeşim Muhammed'e ve Katar Ankara Büyükelçisine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine Suriye'de insani yardımlar için birlikte çalışıyoruz. Somali'de altyapı projeleri hayata geçirmek için birlikte hareket ediyoruz. Filistin davasını birlikte savunmaya devam ediyoruz' dedi.

'KATAR, ÖNEMLİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Bakan Çavuşoğlu, Katar'ın Formula 1, FIFA Avrupa Kupası, 2022 FIFA Dünya Kupası gibi çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek şöyle devam etti:

'Katar, son yıllarda çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Formula 1, FIFA Avrupa Kupası, yine 2022 FIFA Dünya Kupası gibi çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şu anda FIFA Arap Kupası'na da ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle Katar Milli Takımı'na da başarılar diliyorum. Türkiye olarak FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçları oynayacağız, zor rakiplerle karşılaşıyoruz ama milli takımımıza güveniyoruz. Gelecek sene burada Katar'da olmak için elimizden gelen gayreti, milli takım olarak göstereceğiz. Tüm bu başarılı organizasyonlardan dolayı Katar'ı canı gönülden tebrik ediyorum'

'BÖLGEDEKİ ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerine yönelik sorusuna, 'Biz Türkiye olarak tüm bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bazen anlaşamadığımız konular olabilir, farklı konularda. Ama bu ilişkilerin genelini etkilememesi gerekiyor. Bizim bu bölgedeki ülkelere yönelik herhangi bir husumetimiz yok. Art niyetimiz yok. Yanlış bir adımımız da yok. Ama son zamanlarda ilişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkısı var, her zaman olduğu gibi. Görüşmeler var, ziyaretler var. Önümüzdeki süreçte Türkiye olarak bu bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Tüm ülkeler arasında da ilişkilerin aynı şekilde iyi olmasını arzu ederiz. Çünkü bölgemizin refaha, huzura, istikrara ihtiyacı ve bunu hep birlikte başarabiliriz' yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Katar'la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz - Son Dakika


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