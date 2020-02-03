Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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