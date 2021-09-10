Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Katarlı mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Thani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.