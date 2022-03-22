Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı mevkidaşı Tileuberdi ile görüştü - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistanlı mevkidaşı Tileuberdi ile görüştü

İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad'da Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.