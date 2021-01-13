Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Keşmirli kardeşlerimizin arkasındayız" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buradaki demokratik değişikliklerden dolayı insanlar hakları ihlalleri ile ilgili onların yanındayız" dedi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katıldığı "Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı" sona erdi. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pakistan'ın bizim kalbimizde son derece özel bir yeri var. Bizler birbirimizi özellikle zorlu zamanlarda destekliyoruz. Pandemi sırasındaki işbirliği de bunun son örneklerinden biri. Üst düzey stratejik konseyin yedinci toplantısını bu yıl Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün Sayın Başbakan ile de bu konuyu ele aldık. Bugünden itibaren önümüzdeki zirvenin hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

"TİCARET HACMİMİZ YAKLAŞIK 800 MİLYON DOLAR CİVARINDA"

Pakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimiz yaklaşık 800 milyon dolar civarında. Bu bizim gerçek potansiyelimizi yansıtan bir rakam değil. Ekonomik ilişkilerimize dinamizm getirmek istiyoruz. Türk yatırımcılarının Pakistan'a geliyor olmasından büyük bir memnuniyet diyoruz ve yatırımları artırmalarını teşvik ediyoruz. Yaklaşık 100 Türk şirketi yine inşaat, altyapı sektöründe aktif bir biçimde burada görev yapıyor. Savunma Sanayi konusunda da işbirliğimizi geliştirmeye karar verdik. Atak helikopteri ve yine Pakistan'ın uçağı da bunların birkaç örneğini teşkil ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Pakistan'da Maarif Okullarını da uygulamaya başladık. Şu anda 83 okul var. Bugün eğitim bakanlığıyla bugün mutabakat zaptı imzaladık Maarif Vakfı'nın bu çerçevedeki faaliyetleri ile ilgili. Bu şahıs evdeki faaliyetleri ile ilgili olarak daha farklı çalışmalarla yeni okullar açacaklar, yeni üniversiteyi açacaklar. Pakistan'da dostlarımıza bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"BU TÜR FORMATTAKİ TOPLANTILARI DAHA SIKLIKLA YAPMAYA KARAR VERDİK"

Bugün ikinci Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya geldiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sevgili Ceyhun'u aramızda görmek büyük mutluluk. Savaş nedeniyle bir süre görüşememiştik. Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Üçüncü zirveyi Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu tür formattaki toplantıları daha sıklıkla yapmaya karar verdik. Yani bir sonraki üçlü zirveyi gerçekleştirmek için 3-4 yıl daha beklememize gerek yok. Bugün özellikle enerji altyapısının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik" ifadelerini kullandı.

"KEŞMİR'DEKİ, DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ, KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ BÖLGESEL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Toplantıda ele alınan konulara değinen Çavuşoğlu, "Keşmir'deki, Dağlık Karabağ'daki, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel Gelişmeleri değerlendirdik. Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirme şansımız oldu. Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buradaki demokratik değişikliklerden dolayı insanlar hakları ihlalleri ile ilgili onların yanındayız. Tek taraflı atılacak olan adımları durumu daha da komplike hale getireceğini inanıyoruz. Biz bu çerçevede bazı beklentilerimiz de ortaya koyabildik. Özellikle AGİT toplantıları çerçevesinde bu durum değerlendirildi" dedi.

"PAKİSTAN'IN AZERBAYCAN'IN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINI KURTARMA KONUSUNDAKİ DESTEKLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Pakistan'ın Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma konusundaki desteklerini takdir ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu kalıcı barışın bir şekilde uygulanmaya başlamasını ümit ediyoruz. Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında yapılan toplantıları da yakından takip ediyoruz. Azerbaycan'ın bu bölgede barış ve istikrarı koruyacağını ve işgal altındaki işgal altından kurtardığı topraklarda da refahı getireceğini biliyoruz. İslamabad deklarasyonunu bugün imzaladık. Yarın resmi olarak da Karaçi'de yeni konsolosluğumuzu açacağız. Bu çerçevede vermiş olduğumuz bütün desteklerden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Burada Pakistan ulusal ödülünü almış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu Hilal-i Pakistan benim için son derece büyük bir ödül olacak" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ ZİRVEDE BULUNMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ikinci zirvesinde bulunmaktan onur duyduğunu belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise, "Pakistan, Türkiye Dışişleri Bakanlarına Azerbaycan'la ikinci Karabağ Savaşı sırasında göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ermenistan'ın işgalini, saldırısını ve savaş suçlarını kınadılar. Burada egemenliğine ve toprak bütünlüğüne dayanarak bir müzakereyi desteklediler. Devletlerin sınırlarının tanınması gerektiğini ifade ettiler. Uluslararası alanlarda seslerini yüksek bir biçimde adaletin tesis edilmesi için duyurdular. Biz bu ilkeli pozisyonu son derece önemli olarak görüyoruz. Hem Türkiye hem de Pakistan'ın aldığı bu pozisyon bizim için son derece önemliydi. Aynı zamanda gerçek ortaklarımızı ve gerçek dostlarımıza göstermesi gereken bir tutumdur. Biz bunu son derece takdir ediyoruz. Azerbaycan'da yapılan kutlamalarda Azerbaycan halkı bir onur duyarak Türk ve Pakistan bayraklarına salladılar. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye devletler arasında egemenlik temelinde adalete inanıyor. Biz burada şiddeti ve terörizmi kınıyoruz. Ayrımcılık ve İslam düşmanlığını reddediyoruz. Diyalog ve anlayış yalvarma çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE'DEN FİRMALARI, DAĞLIK KARABAĞ'IN YENİDEN İNŞASINA KATILMASI İÇİN DAVET EDİYORUM"

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın eski ticaret yolları üzerine bulunduğunu söyleyen Bayramov, "Bu çerçevede ulaştırma ve ticaret alanında yeni projeleri yürürlüğe koyabiliyoruz. Bütün bunlar yeni işler, ye gelir kaynakları oluşturacak, vatandaşlarımız için ve bu da hayat kalitesinin artırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda bölgenin refahı ve istikrarına da fayda da bulunacak. Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için bizim projelerimize davet etmek istiyorum. Biz işgal altındaki toprakları kurtarırken sizin vermiş olduğunuz desteklerden gurur duyduk. Bu topraklara hayat getirmek bu topraklara refah getirmek için sizin katkınızı da bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Pakistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.

(İHA)