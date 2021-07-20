Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kıbrıs Türkü'nü öz vatanından çıkarmayı ve Ada'daki Türk varlığını yok etmeyi amaçlayanlara karşı bağımsızlığın meşalesini yakan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü kutlu olsun. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı - Son Dakika