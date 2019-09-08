Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs konusunda) Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs konusunda) Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Kıbrıs konusunda) Crans- Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir."
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