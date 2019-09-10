Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı...

46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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