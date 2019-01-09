Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Sürecinde Avrupa Parlamentosu Seçimlerinden Dolayı Müzakere...
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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