Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Sürecinde Avrupa Parlamentosu Seçimlerinden Dolayı Müzakere...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Sürecinde Avrupa Parlamentosu Seçimlerinden Dolayı Müzakere...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Avrupa, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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