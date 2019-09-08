Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki (Doğu Akdeniz)...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki (Doğu Akdeniz) faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki (Doğu Akdeniz) faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz."
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