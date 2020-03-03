Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız." - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız.' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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