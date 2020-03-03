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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız."
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız." - ANKARA
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