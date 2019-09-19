Dışişleri bakanı çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü
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