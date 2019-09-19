Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü
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Dışişleri bakanı çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü

6 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
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