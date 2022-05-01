Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü

01.05.2022 14:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kulubayev'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki olumlu dinamiklerden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Görüşmede, Ortak Stratejik Planlama Grubunun bir sonraki toplantısının Kırgızistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları düzeyinde yakın zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca, Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyinin Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları düzeyinde bu yıl Kırgızistan'da düzenlenmesi ele alındı.

Bakan Kulubayev, uluslararası meselelerin de ele alındığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltma sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü - Son Dakika


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