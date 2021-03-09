Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'daki resmi temaslarının ardından Kırgızistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında gittiği Türkmenistan ve Özbekistan'ın ardından Orta Asya turunun son durağı Kırgızistan'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile bir araya gelmesi ve bir dizi anlaşma imzalaması bekleniyor.

-İHA-