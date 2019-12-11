Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz"
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz"
Son Dakika Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz