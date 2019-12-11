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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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