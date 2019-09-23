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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay görüşmesi - NEW

47 dakika önce

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay görüşmesi - NEW

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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