Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay görüşmesi - NEW
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Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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