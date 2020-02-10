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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri) Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"
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