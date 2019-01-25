Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

23 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

KKTC'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından Akıncı ile Çavuşoğlu heyetler arası çalışma yemeğine geçti.

Çalışma yemeğinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.

Akıncı ve Çavuşoğlu, yemeğin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA

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