Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:33 Kaynak: AA
ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi