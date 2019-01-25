Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de Siyasi Parti Liderleriyle Buluştu
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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