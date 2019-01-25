Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de Siyasi Parti Liderleriyle Buluştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de Siyasi Parti Liderleriyle Buluştu

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Dünya, Güncel
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