Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi parti liderleriyle buluştu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi parti liderleriyle buluştu

2 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi parti liderleriyle buluştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:27 Kaynak: AA
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