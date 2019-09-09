Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi parti liderleriyle buluştu
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:27 Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
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