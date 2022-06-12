Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'deki STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

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