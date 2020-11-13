Son Dakika | - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de - Son Dakika

Son Dakika | - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de
13.11.2020 17:50
Son dakika gündem haberine göre - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için KKTC'ye geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de
LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için KKTC'ye geldi.
KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye geldi. Çavuşoğlu'nu, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, KKTC'ye geldiğini sosyal medya hesabından duyurarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs'tayız" ifadelerini kullandı.
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