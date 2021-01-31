Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geliyor - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Şubat tarihlerinde KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Şubat tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında KKTC'li yetkililerle başta Kıbrıs meselesi olmak üzere gündemdeki ortak konuları ele alacağı ifade edildi.

-İHA-