Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geliyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geliyor

31.01.2021 16:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geliyor, System.String[]

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Şubat tarihlerinde KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Şubat tarihlerinde KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Şubat tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında KKTC'li yetkililerle başta Kıbrıs meselesi olmak üzere gündemdeki ortak konuları ele alacağı ifade edildi.

-İHA-

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski muhtar bağ evinde darbedilerek öldürüldü Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sosyal medyada infial yaratan video! Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti         
16:13
Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti         
15:36
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Sokak ortasındaki drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajeri gözaltına alındı Sokak ortasındaki drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajeri gözaltına alındı         
13:46
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"         
12:57
Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti         
12:43
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 16:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei