Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi

27.04.2022 19:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında söz konusu toplantıdan fotoğraflara da yer veren Çavuşoğlu, mesajının İspanyolcasını da paylaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi - Son Dakika


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