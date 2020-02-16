Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi - MÜNİH - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi - MÜNİH - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi - MÜNİH

13 dakika önce

56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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