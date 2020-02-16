Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi - MÜNİH - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi - MÜNİH
13 dakika önce
56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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