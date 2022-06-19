Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü

19.06.2022 17:51
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani ile Çavuşoğlu, "mükemmel devletler arası ilişkileri" teyit eden önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, dış politika, savunma, ticaret ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin yanı sıra bölge ve Avrupa'daki mevcut gelişmeler ele alındı.

Osmani görüşmede, Batı Balkanlar'ın Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonunun Rusya'nın bölgedeki nüfuzu ve istikrarsızlaştırma eğilimini engellediğini söyledi.

Kosova'nın ve bölgenin Avrupa-Atlantik yapılarına üyeliğinin zorunluluk olduğuna dikkati çeken Osmani, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın, Kosova'nın NATO ve diğer uluslararası kurumlara üyeliğine olan net desteğini çok takdir ediyorum. Türkiye'den böyle bir desteğe Kosova'nın Avrupa Konseyi adaylığı için de ihtiyacımız var." dedi.

Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkileri stratejik olarak değerlendiren Osmani, Türkiye'nin kendilerinin NATO'daki ana ortaklarından biri olduğunu, Kosova'daki Türk toplumu ile Türkiye'deki büyük Arnavut diasporasının iki ülke arasındaki güçlü köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Osmani, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşme potansiyeli bulunduğunu, özellikle de yatırım ve Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı alanlarında olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Kurti ile de görüşen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Başbakanı Kurti ile iş birliğimizi geliştirme imkanlarını ele aldık. FETÖ mevcudiyetinin Kosova için oluşturduğu tehdidi vurguladık." ifadesini kullandı.

Uçuş Frekanslarının Arttırılmasını Öngören Sivil Havacılık Mutabakat Zaptı

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu Kosova'daki temasları kapsamında Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu ile Uçuş Frekanslarının Arttırılmasını Öngören Sivil Havacılık Mutabakat Zaptı imzaladı.

Aliu, sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, atılan imzalarla iki ülke arasındaki uçuşların haftada 28'den 42'ye çıkarıldığını bildirdi.

Mutabakat Zaptının, vatandaşlar için daha düşük seyahat fiyatları anlamına geldiğini kaydeden Aliu, "Bu anlaşma, iki Cumhuriyet arasındaki hava trafik hacminin gelişmesi, genel olarak da hava taşımacılığının daha da gelişmesine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Priştine'deki temaslarının ardından Prizren'e geçerek burada Türk toplumuyla bir araya gelecek Çavuşoğlu'nun, Türk taburunu ve Mamuşa şehrini de ziyaret etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü - Son Dakika

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