Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli ile görüştü - BLED
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.
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