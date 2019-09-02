Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli ile görüştü - BLED
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli ile görüştü - BLED

5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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