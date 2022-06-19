Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti

19.06.2022 18:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın Prizren kentindeki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın Prizren kentindeki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Prizren kentindeki Sultan Murat Kışlası'ndaki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret ettik, çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldık. Kosova'nın istikrarına katkıda bulunan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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