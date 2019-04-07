Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kosovalı Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kosovalı mevkidaşıyla İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.
Çavuşoğlu ile Pacolli, görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:00 Kaynak: AA
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