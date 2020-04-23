Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kosovalı Türklerin milli bayramını kutladı - Son Dakika

Kosova'da bu yıl 12'ncisi kutlanan 'Kosova Türkleri Milli Bayramı' nedeniyle Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) aracılığıyla bir video gönderen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşğolu, Kosovalı Türklerinin Milli Bayramını kutladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Kosova Türkleri Milli Bayramı'nda sizlerle birlikte olmayı planlamıştım. Maalesef koronavirüsü sebebiyle sizlerle beraber olamadık. Bu vesileyle tüm Kosova Türkleri'nin Milli Bayramını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı cani gönülden tebrik ediyorum. Bu süreçten tüm yardımlarımızla tüm Kosova halkının yanında olmaya çalışıtık. Bundan sonraki süreçte de Kosova'da yaşayan tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı kalın Allah'a emanet olun' ifadelerini kullandı.