Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kötü Hava Şartlarına Rağmen Münbiç Yol Haritasının Uygulanmasında Bir...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kötü Hava Şartlarına Rağmen Münbiç Yol Haritasının Uygulanmasında Bir...

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kötü Hava Şartlarına Rağmen Münbiç Yol Haritasının Uygulanmasında Bir..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:58 Kaynak: AA

Münbiç, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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