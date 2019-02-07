Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kötü Hava Şartlarına Rağmen Münbiç Yol Haritasının Uygulanmasında Bir...
16 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:58 Kaynak: AA
Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok
Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi
Bingöl'de Şiddetli Deprem
İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz