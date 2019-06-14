Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Herşeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail'in anlaması gerekiyor"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Kudüs
'ü, Filistin
'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Herşeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail
'in anlaması gerekiyor"
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