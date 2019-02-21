Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası'nda

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası'nda

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Aydın ilindeki ziyaretlerinin son durağı olan Kuşadası'na geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası'nda, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Aydın ilindeki ziyaretlerinin son durağı olan Kuşadası'na geldi.

Aydın'daki toplantının ardından Kuşadası'nda belediye önünde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Parti il Başkanı Ömer Özmen, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, meclis üyesi adayları ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra belediye başkan adayları ve partililerle birlikte Kuşadası çarşılarında dolaşarak, esnafı ziyaret etti. Kuşadası ziyareti kapsamında Korumar Otel'de turizmcilerle sektör toplantısına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Kuşadası'ndan ayrılarak, Antalya'ya gidecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:12 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Aydın, Mevlüt Çavuşoğlu, Kuşadası, Politika
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