Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması

08.04.2021 12:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez krizi döneminde Kuveyt'in ara buluculuk çabaları ve bölgede normalleşme sürecine ilişkin, "Şimdi temennimiz yine Kuveyt'in bu çabaları sayesinde bu normalleşmenin kalıcı hale gelmesi ve kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye gitmesi." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez krizi döneminde Kuveyt'in ara buluculuk çabaları ve bölgede normalleşme sürecine ilişkin, "Şimdi temennimiz yine Kuveyt'in bu çabaları sayesinde bu normalleşmenin kalıcı hale gelmesi ve kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye gitmesi." dedi.

Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ve Türkiye-Kuveyt İş Birliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'nın ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'la ortak basın toplantısı düzenledi.

İOK toplantısının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, ilkinin 2013 yılında yapıldığını, toplantıları her yıl düzenleme konusunda karar aldıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, yılda üç defa olacak şekilde en az bakan yardımcıları veya genel müdür düzeyinde siyasi istişare toplantısı düzenleme kararı aldıklarını ifade ederek "Amacımız, iki kardeş ülkeye ve ilişkilerimize yakışır şekilde daha düzenli bir şekilde bir araya gelmek ve mekanizmaları etkin kullanmak, ilişkileri daha ileriye taşımak." dedi.

İki ülkenin iki yıllık yerine beş yıllık planlar hazırlayıp uygulama konusunda mutabık kaldığını ve yüksek düzeyli ziyaretlerin de önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki diyalog ve karşılıklı ziyaretlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, 2019 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 700 milyon doları aştığına ve 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle biraz azaldığına dikkati çekerek 1 milyar hedefine yaklaşıldığını, yeni hedeflerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türk firmalarının Kuveyt'te son derece aktif olduğunu ve projelerin toplam miktarının 8,5 milyon doları aştığını bildiren Çavuşoğlu, bunun temel nedeninin Kuveyt'in Türk firmalarına olan güveni ve Türk firmalarının da projeleri kaliteli bir şekilde tamamlaması olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, iki ülkenin aynı zamanda kültür, eğitim ve sağlık alanında da iş birliğini geliştirme konusunda karar aldığını belirterek "Pandemi bize farklı alanlarda hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda daha iyi iş birliği yapmamız gerektiğini öğretti." diye konuştu.

Kovid-19'un gelecekte nasıl krizlerle karşı karşıya kalınabileceğine dair de düşünmeye sevk ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Sabah'ın bu çerçevede iki önemli teklifi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, diğer taraftan Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli ilerlemeler katettiğini, ciddi bir taleple karşı karşıya olduğunu, Kuveyt'le askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Bölgesel konular

Mevkidaşıyla bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu çerçevede Irak, Yemen, Suriye, Filistin ve Libya'daki durumu görüştüklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Libya'da barış ve istikrar için önemli bir fırsat olduğunun da altını çizerek mevcut hükümeti destekleyerek Libya'nın barış ve istikrarının nasıl kalıcı hale getirilebileceğini ele aldıklarını belirtti.

Filistin konusunu da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, kardeş Filistin'e olan desteğin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bölgesel konularda görüş birliği içinde olmamızdan memnuniyet duyuyorum. İki ülkenin de bölgede amacı barış, istikrar, huzur ve ekonomik kalkınma." dedi.

Karabağ konusunda, Kafkasya ve Orta Asya'daki gelişmeler hakkında da konuştuklarını anlatan Çavuşoğlu, "Buradaki ateşkes önemli bir fırsattır. Bölgenin istikrarının yanında önemli projelerin hayata geçmesi bakımından da bir fırsattır. İlişkilerin normalleşmesi bakımından da önümüzde bir fırsat var. Ermenistan da bunları olumlu değerlendirirse gelecekte Güney Kafkasya da yine istikrar ve barış bölgesi olabilir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kuveyt'in tüm bu konularda üstlendiği ara buluculuk rolünün takdire şayan olduğunu belirterek "Türkiye olarak biz her zaman Kuveyt'in bu önemli kritik rolünü destekliyoruz, destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ara buluculuk faaliyetleri

Çavuşoğlu, Kuveyt ve Türkiye'nin, dünyada ara buluculukta marka olduğunu söyleyerek "Körfez krizi döneminde Kuveyt'in yaptığı çalışma ve elde ettiği başarı, öyle kolay bir başarı olmadı. Dört yıla yakın bir süreç. Kuveyt bu süreçte tarafsızlığını hiç kaybetmeden ve kararlılığından da hiç taviz vermeden sürdürdü." dedi.

Bu sürecin Kuveyt için kolay olmadığını bildiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu zorluklara rağmen yılmadan çabalarını sürdürdü ve netice ortada. Şimdi temennimiz yine Kuveyt'in bu çabaları sayesinde bu normalleşmenin kalıcı hale gelmesi ve kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye gitmesi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu durumun, Türkiye'nin Körfez İş Birliği Konseyi'yle ve bölgedeki kardeş ülkelerle ilişkilerine de olumlu yansıyacağını belirtti.

İmzalanan belgeler

Çavuşoğlu ve Sabah, iki ülke arasında 2021-2022 yıllarını kapsayan eylem planını, sosyal işler alanında mutabakat zaptını, TRT ile Kuveyt Devleti Enformasyon Bakanlığı arasında iş birliği ve bilgi değişimi protokolünü, iki ülke arasında basın ve enformasyon alanında iş birliği protokolünü, iki ülke milli kütüphaneleri arasında mutabakat zaptını ve iki ülke arasında çevre alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladı.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Körfez, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika


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