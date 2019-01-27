Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Saldırı Girişimi) Kışkırtmanın Arkasında...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Saldırı Girişimi) Kışkırtmanın Arkasında...

7 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:19 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme Kuzey Irak'ta Askeri Üssümüze Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: Saldırganlar Sivillerin Arasına Gizlendi

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuruklar Oluşturdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:26:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Saldırı Girişimi) Kışkırtmanın Arkasında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]