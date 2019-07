Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önce devlete, millete, bayrağa, demokrasiye ve halkın iradesine darbe yapmak istediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz darbeye darbe yapmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önce devlete, millete, bayrağa, demokrasiye ve halkın iradesine darbe yapmak istediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz darbeye darbe yapmıştır." dedi.

Kuzey Makedonya'da bulunan Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) katkılarıyla Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde düzenlenen törene katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende darbe girişimiyle ilgili video izletildi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı okundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, uzun zaman sonra dost ülke Kuzey Makedonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu birlik ve beraberlik içinde görmekten büyük bir mutluluk duydum. Her zaman görmek istediğimiz tablo budur." dedi.

Devletin hassas kurumlarına sızan hain terör örgütü FETÖ'nün üç yıl önce 15 Temmuz'da devlete, millete, bayrağa, demokrasiye ve halkın iradesine darbe yapmak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz darbeye darbe yapmıştır ve o gece hiç tereddüt etmeden Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla İstanbul'da köprülere, meydanlara Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde sokaklara koşmuştur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi dahil, 29 gün hiç uyumayıp ülke genelinde sokaklarda nöbet tuttuğunu anımsatarak, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sadece nöbet tutmadık, bu hain terör örgütüyle hukuk içinde mücadele için ne gerekiyorsa, hangi adımın atılması gerekiyorsa onu attık. İçeride de ve dışarda da..." dedi.

Üç yıl önce 15 Temmuz gecesi Türkiye'de halkın uyumadığını anlatan Çavuşoğlu, "Ama sadece Türkiye'de değil, dünyanın her bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımız o gece ayaktaydı ama biz biliyoruz, gördük, yaşadık, hissettik. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu da o gece uyumadı. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu Türkiye'ye bağlılığını, dayanışmasını ve her zaman olduğu gibi desteğini bir kere daha göstermiştir." şeklinde konuştu.

"Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu iki ülke arasındaki güçlü bir bağdır"

Çavuşoğlu, Türkiye'de olduğu gibi dünya genelindeki Türk misyonlarında, camilerde ve farklı mekanlarda anma törenleri düzenlendiğini ifade ederek, "Esasen gece gelmeyi planlıyorduk, özellikle buradaki anma töreninin bilgisi gelince erken gelerek sizlere katılmak istedik." dedi.

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu iki ülke arasındaki güçlü bağ olarak gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ülkesine bağlıdır. Elbette Türkiye ile bağları tartışılmaz ama bu ülkenin sadık bir vatandaşı olduğunu, aynı zamanda da birinci sınıf vatandaşı olduğunu her alanda göstermiştir. Siyasette, ekonomide, bürokraside, hukukta, her alanda sizlerin ortaya koyduğu bu başarılarla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için yıllarca birlikte çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Kuzey Makedonya'nın uluslararası sisteme entegrasyonu için bugüne kadar en güçlü desteği Türkiye Cumhuriyeti vermiştir." dedi.

Türkiye'nin hiç kimse anayasal ismiyle tanımazken Makedonya'yı tanıdığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün Makedonya, Yunanistan'la bir anlaşmaya vardı ve isim değişikliğine gitti. Ona da saygımız vardır. Makedonya ve Makedonya halkı neye karar verirse Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak olarak biz onu destekleriz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üye olması için yıllarca bıkmadan ve usanmadan her kademede destek olduklarını hatırlatarak, "Kısa bir süre içinde, inşallah bu yıl sonuna doğru İngiltere'deki zirvede Kuzey Makedonya tam üye olacaktır." dedi.

"FETÖ'nün okullarını hangi devletin şirketi devralıyorsa o devlet FETÖ'nün arkasındadır"

Hain terör örgütü FETÖ'nün sadece Türkiye'de yuvalanmadığını anlatan Çavuşoğlu, 160'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu 160'tan fazla ülkede nasıl yer buldu? Arkasında kim var, kimler var? Bugün kimler tarafından bu şebeke, bu terör örgütü destekleniyor? Biz bunu biliyoruz, görüyoruz. Tam okulları devralacakken bir bakıyoruz ki o okullar başka bir ülkenin şirketine devrediliyor. Bugün FETÖ'nün okullarını hangi devletin şirketi devralıyorsa bilin ki o devlet FETÖ'nün arkasındadır ve destek veriyor.

İstihbarat örgütlerinin FETÖ'yü nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz, görüyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla içeride olduğu kadar dışarıda da FETÖ'yle mücadele ettiğini belirterek, dünya genelinde çok sayıda ülkenin FETÖ'yü terör örgütü olarak görmeye başladığını, FETÖ okullarını kapattığını ya da Türkiye Maarif Vakfına devrettiğini anlattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün maalesef o bazı ülkelerin ve istihbaratların, FETÖ'yü kullanmak için o ülkelerdeki FETÖ şebekelerinin ne kadar tehlikeli olduğunu o ülkeler de görmeye başladı. Maalesef bazı ülkeler için artık geç. İstese FETÖ bugün Orta Asya'da bazı ülkeler dahil dünyada bazı ülkelerde darbe yapabilir ve o ülkeler de hiçbir şey yapamaz. Eli kolu bağlı. Cumhurbaşkanının etrafında FETÖ, içişleri bakanlığında FETÖ, dışişleri bakanlığında FETÖ, ondan sonra yine askerde FETÖ, aynı şekilde diplomaside FETÖ'yü görüyoruz.

Hep aynı şeylerle... Okullara zeki çocukları alıyorlar, devletin önde gelenlerinin de çocuklarını alıyorlar. Bazılarına burs veriyorlar çünkü devletin önde gelenlerinin çocuklarının o ülkelerde devlete girme şansı daha yüksek ve her yere bu şekilde yerleşiyorlar."

Kuzey Makedonya'nın da bu hain terör örgütünün yerleştiği ve güçlendiği bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Makedonyalı dostlarımız da bunu görüyor, kabul ediyor. Biraz önce söylediğim bazı ülkeler, Makedonya'ya 'FETÖ'yu koru, kolla' diye de baskı yapıyor. Bunu Makedonyalı dostlarımız yaşıyor ama biz biliyoruz. Yarın o FETÖ terör örgütü, bu ülkeye zarar verdiği zaman bugün baskı yapan ülkeler Makedonya'nın yardımına koşmaz. Makedonya'nın yardımına buradaki Türk toplumu ve Türkiye koşar, her zaman olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman en zor günlerinde Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu, bundan sonraki süreçte de olacağını vurgulayarak, "Bugün Türkiye'de Makedonya'nın düşmanı olan veya Makedonya'ya karşı olan bir kişiyi biz barındırmayız. Türkiye'nin anlayışı budur. Dostlarımızdan da bizim de beklentimiz budur. Bu da hakkımızdır." diye konuştu.

Türk kurumlarına teşekkür

Töreni düzenleyenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimize, TİKA'mıza, Yunus Emre Enstitüsüne, birçok dilde yayın yaparak tüm dünyayı bilgilendiren, artık dünyada bir marka olan Anadolu Ajansımıza ve kısa bir süre içinde tüm dünyada rüştünü eğitim alanında ispatlayan Türkiye Maarif Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan Uluslararası Balkan Üniversitemize da ayrıca çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının en önemli unsurlarından birinin yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve akraba topluluklar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da 15 Temmuz'un Türkiye'nin kararlı ve azimli duruşunu simgelediğini kaydederek, "Aziz Türk milleti, hain terör örgütü FETÖ'nün tarihimizde benzeri görülmemiş ihanetinin önünde dimdik durmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde şanlı tarihini emsalsiz bir demokrasi zaferi ile taçlandırmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından Kuzey Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Eran Hasip moderatörlüğünde 15 Temmuz Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Algan ve AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

Törene Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan Ademoski, siyasiler, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, diplomatlar ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Batman'da dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi

TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın!

AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı

15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu