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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik"
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik"
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