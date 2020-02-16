Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik"

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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