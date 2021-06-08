Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.
Görüşmeyi Twitter'dan duyuran Çavuşoğlu, "Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gösteren ikinci NATO müttefiki olan Letonya'yla iş birliğini geliştireceklerini vurguladı.
Kaynak: AA
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