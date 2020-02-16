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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Atılacak adımlar sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına...
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:49 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.
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