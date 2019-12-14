Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya başkanlık konseyi başkanı fayez el-sarraj ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya başkanlık konseyi başkanı fayez el-sarraj ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya başkanlık konseyi başkanı fayez el-sarraj ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el-Sarraj ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el-Sarraj ile görüştü

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya başkanlık konseyi başkanı fayez el-sarraj ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi
Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

Son Dakika Haberleri
21:05 Kayıp balıkçı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
21:05 İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika
21:05 Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü - Son Dakika
21:02 MİLAS'TA HORTUM FELAKETİ - Son Dakika
21:02 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya başkanlık konseyi başkanı fayez el-sarraj ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]