Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'daLibya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
Libya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Mitiga havalimanında Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala tarafından karşılandı. İki bakan ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:50 Kaynak: DHA
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