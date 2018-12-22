Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'daLibya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da

Libya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Mitiga havalimanında Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala tarafından karşılandı. İki bakan ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:50 Kaynak: DHA

DHA, Libya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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