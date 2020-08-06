Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi Havalimanında karşılama detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi.
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6.08.2020 17:27:54. #1.12#
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