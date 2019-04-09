Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da Askeri Yöntemle Çözüm Aramak, Libya'ya ve Libyalılara Felaket...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:01 Kaynak: AA
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