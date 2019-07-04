Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:43 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel
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