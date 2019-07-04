Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:43 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya
'da) Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor."
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