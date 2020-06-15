Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:47 Kaynak: AA
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